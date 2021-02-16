Товарооборот Ирана с США в 2020 году упал на 48,53% по сравнению с 2019 годом

Товарооборот Ирана с США составил 40,2 млн. долларов в 2020 году, что на 48,53% меньше, чем в 2019 году, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Последние данные, опубликованные Бюро переписи населения США, показывают, что за последний год Иран экспортировал в США товаров на сумму 3,9 миллиона долларов, что на 178,57% больше, чем в прошлом году.

Импорт из США за указанный период составил 36,3 миллиона долларов, что на 52,67% меньше, чем в прошлом году.

Двусторонний товарооборот в декабре составил 3,5 миллиона долларов, что на 6,06% больше, чем 3,3 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего года.

Торговля между Ираном и США в 2019 году составила 74,5 миллиона долларов, что на 84,97% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году Иран экспортировал в США товаров на сумму всего 1,4 миллиона долларов, что на 98% меньше, чем в предыдущем году.

Импорт из США в 2019 году составил 73,1 миллиона долларов, что на 82,83% меньше, чем в 2018 году году.

В 2018 году товарооборот между двумя странами увеличился на 155% по сравнению с 2017 годом после возобновления санкций США в отношении Ирана. Однако с тех пор он резко падает.