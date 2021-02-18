Производство телевизоров в Иране увеличилось на 44,7 процента

Производство телевизоров в Иране в течение первых десяти месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 2020 года - 19 января 2021 года) по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 44,7 процента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщил Минпромторг Ирана.

По данным министерства, за десять месяцев текущего года произведено 995 тысяч телевизоров.

Ранее в этом месяце директор департамента электротехнической и металлургической промышленности и управления бытовой техники министерства заявил, что производство бытовой техники достигнет рекордного уровня в текущем иранском календарном году (заканчивается 20 марта).

Он указал на рынок бытовой техники соседних стран и региона стоимостью 37 миллиардов долларов, а также на емкость внутреннего рынка в 5 миллиардов долларов и сказал: «Мы пытаемся выделить больше этого рынка для нашей страны, создав условия».