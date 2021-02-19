Общая стоимость ненефтяного экспорта из Ирана за месяц достигла $2,9 млрд

Согласно данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран (IRICA), общая стоимость экспортных поставок, не связанных с нефтью, из Ирана с 20 декабря 2020 года по 19 января 2021 года достигла 2,9 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

По данным IRICA, поставки в Китай, главному покупателю иранских товаров, снизились на 249 долларов по сравнению с предыдущим месяцем и составили 827 миллионов долларов, сообщает Press TV.

Стоимость поставок, отправленных в Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Афганистан, составила 1,3 миллиарда долларов или почти 44 процента всех экспортных доходов, полученных за этот период.

В 10-м месяце текущего календарного года, торговый дефицит Ирана составил 830 миллионов долларов, а общий объем торговли достиг 6,7 миллиардов долларов по сравнению с 6,302 долларов в конце предыдущего месяца.

IRICA сообщила о торговом дефиците в размере 2,5 млрд. долларов за 10 месяцев с 20 марта прошлого года по 19 января этого года. Общая стоимость импорта и экспорта за этот период достигла 58,7 миллиарда долларов.

В этом календарном году Иран поддерживал беспрепятственный торговый поток с различными частями мира, несмотря на экономические санкции, введенные США, и закрытие границ, вызванное распространением пандемии коронавируса.

Страна ввела меры по стимулированию торговли, не связанной с нефтью, шаг, в значительной степени направленный на снижение зависимости правительства от доходов от продажи нефти и нейтрализацию воздействия санкций США, направленных на продажу нефти.

Стоимость не нефтяного экспорта из Ирана в последний иранский год, закончившийся 20 марта 2020 года, превысила 41,3 миллиарда долларов.