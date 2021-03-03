Экспорт ковров ручной работы из Ирана увеличился на 16,4%
Объем экспорта ковров ручной работы из Ирана за три квартала текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.
За 9 месяцев текущего года экспорт ковров ручной работы из Ирана составил 2,764 т, что на 16,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в среду глава Национального центра иранского ковра Фарахназ Рафе в среду.
По ее словам, этот показатель в аналогичный период прошлого года составил 2,366 т.
Чиновник добавила, что за 10 месяцев текущего года производство ковров ручной работы в стране увеличилось на 34%, составив 1 869 403 кв.м.
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