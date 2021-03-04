Внешний товарооборот Ирана за 11 месяцев превысил $65 млрд
Внешний товарооборот Ирана за 11 месяцев текущего 1399 иранского календарного года (с 21-го марта 2020 года по 22-е февраля 2021) превысил $65 млрд. Об этом заявил руководитель Организации по развитию торговли страны Хамид Задбум, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru"
"Объём иранского экспорта за 11 месяцев в стоимостном выражении составил $31 млрд., а объем импорта — $34 млрд.", - рассказал Задбум.
Он напомнил, что несмотря на жестокие односторонние санкции против Ирана, объем внешнего товарооборота страны в прошлом 1398 году иранского календарного года составил $80 млрд.
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