Строительство электростанции Сирик в Иране начнется в ближайшее время

Министр энергетики Ирана Рза Ардаканиан заявил, что строительство электростанции Сирик в уезде Сирик провинции Хормозган, финансируемое Россией, начнется в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

«Россия подписала соглашение с Ираном о строительстве тепловой электростанции мощностью 1400 мегаватт в 2016 году, но проект застопорился из-за административных и финансовых проблем. Теперь российское правительство предоставило гарантию на ссуду в размере 1,4 миллиарда долларов для финансирования строительства электростанции на юге Ирана», - цитирует Ардаканиана новостной портал министерства энергетики Paven.

«Стоимость проекта оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Мы получили гарантию по кредиту в размере 1,4 миллиарда долларов, остальное мы предоставим», - сказал он.