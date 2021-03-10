Узбекистан и Иран обсуждают возобновление регулярного авиасообщения

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков, находящийся с визитом в Тегеране, провел встречу с министром дорог и градостроительства Ирана Мухаммадом Эслами, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

На встрече подробно обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в транспортно-коммуникационной и логистических областях.

Была подчеркнута важность скорейшего запуска внутрирегиональных и межрегиональных транспортных коридоров, которые будут способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества и расширению взаимовыгодных связей, а также культурно-гуманитарных обменов между нашими странами.

В ходе переговоров стороны рассмотрели возможность восстановления регулярного авиасообщения между двумя странами с участием узбекского и иранского авиаперевозчиков.