Товарооборот между Ираном и странами ЕС за 2020 год упал на 13,35%

Торговля между Ираном и 27 странами-членами ЕС в 2020 году составила 4,24 миллиарда евро, что на 13,35% меньше, чем в 2019 году, когда объем составлял 4,89 миллиарда евро. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщается в последних данных Европейского статистического управления.

Германия, Италия и Нидерланды были тремя основными торговыми партнерами Ирана в европейском блоке с объемом двустороннего товарооборота 1,72 млрд. евро, 664,1 млн. евро и 372,75 млн. евро, соответственно.