В Иране наблюдается нехватка пропилена

Завершение цепочки нефтехимического производства с добавленной стоимостью в нефтехимическом секторе может помочь сократить импорт стратегических товаров, таких как пропилен, а также развить ключевой сектор переработки и сбыта, рассказал управляющий директор государственной Национальной нефтехимической компании Ирана Бехзад Мохаммади, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

«NPC импортирует нефтепродуктов на сумму около 1,5 млрд. долларов в год, из которых 600 млн. долларов это пропилен, которого на рынке наблюдается хроническая нехватка», - цитирует слова Бехзада Мохаммади новостной портал министерства нефти Shana.

В Иране 55 нефтехимических компаний, производящих 60 миллионов тонн нефтехимической продукции в год. Но производство пропилена составляет всего один миллион тонн из-за отсутствия эффективной цепочки создания добавленной стоимости, отметил Мохаммади.