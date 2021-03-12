По всему Ирану зарегистрировано 20 520 ферм по выращиванию бройлеров

Во втором квартале текущего 1399 финансового года (21 июня - 21 сентября 2020 г.) по всему Ирану было зарегистрировано 20 520 ферм по выращиванию бройлеров, из которых 16 542 были активными, а остальные бездействовали, сообщил Статистический центр Ирана, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

В Мазендаране, Исфахане и Хорасан-Резави в этот период было самое большое количество бройлерных ферм среди иранских провинций.

Эти фермы произвели 3,2 миллиона тонн бройлеров за 1397 год, закончившийся в марте 2019 года, что на 26% или 658 000 тонн больше, чем за 1396 год, закончившийся в марте 2018 года.

В течение года, закончившегося в марте 2019 года, на бройлерных фермах работало 70 910 человек (98% мужчин).