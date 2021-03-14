Иран подписал контракт с российской компанией на покупку спасательного вертолета

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран подписало контракт с российской компанией на покупку спасательного вертолета, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Глава Красного Полумесяца Карим Хеммати на церемонии подписания соглашения о покупке вертолета между Обществом Красного Полумесяца Исламской Республики и российской компанией сказал: «Общество Красного Полумесяца, благодаря своим способностям и эффективности, активно участвует во внутренних и зарубежных событиях. Наиболее ярким примером этого был взрыв в Бейруте в 1999 году и землетрясение в Сисахте, которые установили два рекорда для этой организации».

Согласно IRNA, Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран несет основные обязанности на национальном и международном уровнях и стремится к достижению целей, изложенных в уставе организации.