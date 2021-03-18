Объем торговли между Ираном и африканскими странами за 10 месяцев достиг $402 млн.

Общий объем торговли между Ираном и африканскими странами за первые 10 месяцев текущего иранского года (начался 21 марта 2020 г.) достиг 402 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Согласно данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран, за этот период Иран экспортировал товаров на африканский континент на сумму 353,54 миллиона долларов, а импорт составил 48,5 миллиона долларов.

Основными направлениями экспорта Ирана в Африку были Гана (117,52 млн. долларов), Алжир (64,15 млн. долларов) и Кения (29,7 млн. ​​долларов).

Танзания возглавила список африканских стран по объему экспорта в Иран в течение рассматриваемых 10 месяцев, поскольку из Танзании в Иран было импортировано товаров на общую сумму 38,2 миллиона долларов.