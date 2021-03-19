Объем внешней торговли Ирана в достигнет 70 миллиардов долларов в год
Объем внешней торговли Ирана в 1399 году, заканчивающемся 20 марта, достигнет 70 миллиардов долларов.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщил замминистра промышленности и торговли, руководитель Организации по развитию торговли Ирана Хамид Задбум
Глава Организации заявил на встрече экспортеров, что администрация и парламент страны полны решимости продолжать поддерживать экспорт не нефтяных продуктов в следующем иранском году.
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