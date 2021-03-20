Пять ведущих иранских компаний инвестируют $6,1 млрд. в 62 промышленных проекта

Пять ведущих иранских компаний инвестируют 6,1 млрд. долларов в 62 проекта в горнодобывающей, пищевой, машиностроительной и нефтеперерабатывающей отраслях в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным с Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана., передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

По словам заместителя министра промышленности Саида Заранди, Меморандум о взаимопонимании был подписан с целью побудить экономические предприятия полагаться на внутренние возможности в соответствии с принципами экономики сопротивления, сообщает Financial Tribune .

Концепция экономики сопротивления, впервые выдвинутая лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи в 2011 году, представляет собой набор принципов, направленных на ограничение зависимости экономики от доходов от экспорта нефти, повышение производительности и снижение роли государства в экономике, чтобы страна была неуязвима для экономических войн, ведущихся иностранными державами.