Компания Mobarakeh Steel Company остается ведущим производителем стали в Иране

Компания Mobarakeh Steel Company произвела 8,92 миллиона тонн стальных полуфабрикатов за 11 месяцев прошедшего 1399 иранского финансового года (начавшегося 20 марта 2020 года). Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, свидетельствуют последние данные, опубликованные Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности.

Производство полуфабрикатов комбината было на 6% выше, чем за 11 месяцев предыдущего 1398 финансового года, сообщает Financial Tribune.

Добыча компании за 11-й месяц 1399 финансового года (20 января - 19 февраля) увеличилась на 16% и составила 682 433 тонны.

MSC и ее дочерняя компания Saba Steel Company произвели 7,34 миллиона тонн готовой стали за отчетный период. В результате, компания сохранила свои позиции крупнейшего производителя стали в Иране.

Компания Mobarakeh Steel Company, расположенная на юго-западе Исфахана, является крупнейшим производителем стали в Иране, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.