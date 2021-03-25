Уровень инфляции в Иране за прошедший год составил 36,4 процента

Статистический центр Ирана (SCI) объявил, что уровень инфляции за двенадцатимесячный период, закончившийся 20 марта, который знаменует конец последнего месяца прошлого 1399 иранского календарного года, составил 36,4 процента, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Центральный банк Ирана (CBI) в заявлении в апреле прошлого года объявил, что годовой уровень инфляции на текущий иранский календарный год (заканчивается 20 марта) установлен на уровне 22 процентов.

В заявлении, опубликованном на сайте CBI, говорится: «Учитывая принятую политику и принятые меры, а также принимая во внимание макроэкономические факторы страны, CBI полагает, что, исходя из реалистичных сценариев, уровень инфляции в текущем году сохранит свою тенденцию к снижению».