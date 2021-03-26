Экспорт фисташек из Ирана за последние шесть месяцев составил 120 тыс. тонн
За второе полугодие прошлого иранского календарного года (завершился 20 марта 2021 года) объем экспорта фисташек из страны составил 120 тыс. тонн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA. заявил глава ассоциации производителей фисташек Ирана Хоссейн Резаи.
"С 22-го сентября 2020 года по 20-е марта 2021 года Иран экспортировал 120 тыс. тонн фисташек", - сказал Резаи.
Чиновник добавил, что в текущем 1400 году страна планирует увеличить объемы производства и экспорта фисташек на мировые рынки.
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