Иран создаст совместные транспортные компании с другими странами - министр
БАКУ /Trend/ - Иран создаст совместные транспортные компании с другими странами.
Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал министр дорог и городского развития страны Мохаммад Эслами.
По словам Эслами, в связи с этим уже подписан ряд соглашений.
Министр добавил, что Иран стал членом Международного союза железных дорог и Совета железнодорожного транспорта СНГ.
"В настоящее время Иран ведет работы по строительству железнодорожной линии для электропоездов, движущихся со скоростью 300 км в час. Работы планируется завершить в текущем иранском году (21 марта 2021 г. - 20 марта 2022 г.)", - сказал он.
(Автор: Эльнур Багишев)
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