Иран создаст совместные транспортные компании с другими странами - министр

БАКУ /Trend/ - Иран создаст совместные транспортные компании с другими странами.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал министр дорог и городского развития страны Мохаммад Эслами.

По словам Эслами, в связи с этим уже подписан ряд соглашений.

Министр добавил, что Иран стал членом Международного союза железных дорог и Совета железнодорожного транспорта СНГ.

"В настоящее время Иран ведет работы по строительству железнодорожной линии для электропоездов, движущихся со скоростью 300 км в час. Работы планируется завершить в текущем иранском году (21 марта 2021 г. - 20 марта 2022 г.)", - сказал он.

(Автор: Эльнур Багишев)