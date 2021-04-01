В Иране было произведено около 180 тыс. тонн форели за год

За прошедший 1399 иранский календарный год (закончившийся 20 марта 2021) в стране было произведено около 180 000 тонн форели, сообщил официальный представитель Организации рыболовства Ирана (IFO), передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Иса Гольшахи, генеральный директор IFO по повышению качества, переработке и развитию рынка, сказал, что такой же объем производства запланирован и на текущий год.

В последние годы в Иране заметно увеличилось производство рыболовства, отмечает Tehran Times.

Обладая высоким качеством, иранская рыбная продукция легко продавалась на экспортных рынках, а также некоторые новые направления экспорта приветствовали эту продукцию в последние два года. Новые рынки, включая Китай, Южную Корею и страны Евразийского союза, открылись для иранской рыбной продукции.