В Иране было произведено около 180 тыс. тонн форели за год
За прошедший 1399 иранский календарный год (закончившийся 20 марта 2021) в стране было произведено около 180 000 тонн форели, сообщил официальный представитель Организации рыболовства Ирана (IFO), передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".
Иса Гольшахи, генеральный директор IFO по повышению качества, переработке и развитию рынка, сказал, что такой же объем производства запланирован и на текущий год.
В последние годы в Иране заметно увеличилось производство рыболовства, отмечает Tehran Times.
Обладая высоким качеством, иранская рыбная продукция легко продавалась на экспортных рынках, а также некоторые новые направления экспорта приветствовали эту продукцию в последние два года. Новые рынки, включая Китай, Южную Корею и страны Евразийского союза, открылись для иранской рыбной продукции.