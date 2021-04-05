Торговля Ирана с другими странами выросла на 9,4%

Последние данные, опубликованные Таможенным управлением Исламской Республики Иран (IRICA), показывают, что торговля с другими странами выросла на 9,4 процента в последнем месяце 1399 иранского года, закончившегося 20 марта, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Представитель IRICA Рухолла Латифи рассказал, что стоимость экспорта и импорта, зарегистрированных в офисе за месяц до 20 марта, превысила 7,4 миллиарда долларов, что примерно на 641 миллион долларов больше, чем за месяц до 18 февраля, сообщает IRNA.

Латифи сказал, что импорт в Иран превысил экспорт из страны на 802 миллиона долларов за этот период, хотя оба увеличились на 6 и 12 процентов, соответственно.

Китай оставался основным экспортным направлением Ирана, так как эта восточноазиатская страна доставила иранские партии не нефтяных товаров на сумму 855 миллионов долларов, что на 20 процентов больше, чем за месяц до конца февраля.

На втором месте Ирак с 516 миллионами долларов, за ним идут Объединенные Арабские Эмираты с 454 миллионами долларов, рассказал представитель IRICA, добавив, что поставки в две арабские страны выросли на восемь процентов и три процента, соответственно, по сравнению с предыдущим месяцем.

По словам Латифи, двумя оставшимися основными импортерами иранской продукции за тот же период были Турция и Афганистан, объем закупок которых составил почти полмиллиарда долларов.

Он добавил, что экспорт пяти основным торговым партнерам составил почти 70 процентов от стоимости всех поставок, отправленных из Ирана в течение месяца до конца марта.

В последние годы в стране наблюдается рост экспорта не связанных с нефтью товаров, поскольку она продолжает диверсифицировать экономику за счет доходов от сырой нефти.