Объем торговли Ирана в прошлом году превысил 73 млрд долларов
Несмотря на проблемы, вызванные санкциями и коронавирусными ограничениями, объем торговли Ирана в прошлом году превысил 73 млрд долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал генеральный директор по делам провинций Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Ирадж Хасанпур.
«Такой объем торговли товарами в виде экспорта и импорта был достигнут в то время, когда Иран находился под самыми жесткими санкциями и вспышкой коронавируса», - сказал он.
Касательно выполнения плана движения локализации производства за первые 11 месяцев прошлого года, он сказал, что в результате приложенных усилий в производственный цикл вернулись 1557 предприятий.
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