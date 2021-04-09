Несмотря на проблемы, вызванные санкциями и коронавирусными ограничениями, объем торговли Ирана в прошлом году превысил 73 млрд долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал генеральный директор по делам провинций Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Ирадж Хасанпур.

«Такой объем торговли товарами в виде экспорта и импорта был достигнут в то время, когда Иран находился под самыми жесткими санкциями и вспышкой коронавируса», - сказал он.

Касательно выполнения плана движения локализации производства за первые 11 месяцев прошлого года, он сказал, что в результате приложенных усилий в производственный цикл вернулись 1557 предприятий.