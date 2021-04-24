Прямые рейсы между Ираном и Кыргызстаном будут возобновлены

Прямое авиасообщение между Ираном и Кыргызстаном вскоре возобновится с согласия официальных лиц двух стран.

Как передает Trend со ссылкой на ИРНА, посол Ирана в Кыргызстане Саид Харази встретился с представителем министра иностранных дел Кыргызстана Абиком Артикбаевым, чтобы обсудить возобновление прямого авиасообщения между Тегераном и Бишкеком.

Генеральный директор компании Kish Air Фарзане Шарафбафи ранее заявляла, что полеты из Тегерана в Алматы в Казахстане, Бишкек, Ташкенте и Душанбе начнутся с 21 марта.

Она сказала, что с 21 марта авиакомпании удалось выполнить один рейс в месяц, несмотря на пандемию коронавируса, и в ближайшее время интервалы будут сокращены до двадцати дней.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Кыргызстан в прошлом месяце и встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Русланом Казакбаевым, чтобы обсудить двусторонние отношения.