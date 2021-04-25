Иран вскоре может стать экспортером масла

Заместитель министра животноводства Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Мортеза Резаи рассказал, что Иран может присоединиться к клубу экспортеров масла в мире, обретя самодостаточность в его производстве, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

«Импорт масла упал с 50 000 тонн в 2019 году до менее 9 000 тонн в 2020 году», - отметил он, сообщает IRNA.

По его словам, «это сэкономило 300 млн. долларов в иностранной валюте».