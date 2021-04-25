Минпромторг Ирана восстановит 1600 простаивающих предприятий в этом году

Как объявил глава Организации малых предприятий и промышленных парков Ирана (ISIPO), Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли планирует восстановить 1600 простаивающих промышленных предприятий по всей стране в текущем 1400 иранском календарном году (который начался 20 марта), передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Али Расулиан рассказал, что эти блоки обычно не работают или работают не на полную мощность по разным причинам.

Ссылаясь на восстановление 1557 простаивающих производственных объектов в стране за прошлый 1399 иранский календарный год, чиновник сказал, что 59 процентов проблем этих предприятий были связаны с финансированием.

По словам чиновника, с целью возобновления работы застойных подразделений или подразделений, работающих ниже мощности, было отобрано 900 консультантов из частного сектора и наукоемких компаний, в виде отраслевых клиник по всей стране, чтобы признать слабые стороны этих подразделений.

Он также сообщил, что объявлен новый пакет стимулов ISIPO, который также был одобрен министром промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли.

Заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Мехди Садеки Ниараки заявил, что за последний год по всей стране было создано более 6500 новых промышленных предприятий, что создало рабочие места для более чем 121 000 человек.

Ниараки указал на 40-процентное увеличение количества лицензий на создание промышленных предприятий в предыдущем году, заявив: «Количество лицензий на создание предприятий увеличилось до более чем 36 000 в прошлом году, что свидетельствует о том, что люди поощряются к инвестированию в производственные секторы».

Он также упомянул о 85-процентном увеличении выделения земли для создания промышленных предприятий по всей стране и отметил, что в предыдущем календарном году заявителям было передано более 4500 гектаров земли.

По словам чиновника, в промышленных парках и зонах Ирана насчитывается более 46 000 малых и средних промышленных предприятий, из них около 9 200 единиц бездействуют.

Индустриальные парки Ирана играют важную роль в обеспечении независимости страны за счет увеличения производства, что является основной стратегией Ирана по борьбе с санкциями США.

Фактически, укрепление внутреннего производства для достижения самообеспеченности - самая важная программа, которую Иран реализует в своем промышленном секторе, стремясь свести на нет влияние санкций США на его экономику.

В связи с этим текущий иранский календарный год (начавшийся 21 марта) был назван годом «Производство: поддержка и устранение препятствий», и все правительственные органы, а также частный сектор движутся в соответствии с материализация этого девиза.

Что касается значительной роли в реализации указанной цели, Минпромторг уже определил свои основные программы поддержки отечественного производства в текущем году.

В связи с этим развитие индустриальных парков и поддержка объектов, расположенных на этих территориях, является одной из основных программ, реализуемых министерством.