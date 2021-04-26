Иран планирует производить 1,2 млн автомобилей в текущем году

Министерство промышленности, рудников и торговли в текущем 1400 иранском календарном году планирует производить 1 млн 200 тыс. автомобилей, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Учитывая производство 984 тыс. 200 автомобилей в прошлом 1399 году, ожидается рост производства на 21,9% в этой области.

В этом году также планируется производить шины 330 тыс. тонн, который показывает рост на 18,6% по сравнению с рекордом производства в 278 200 тонн в прошлом году.

Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана планирует производить 2 млн 400 тыс. кв.м. ковров ручной работы в текущем году. Согласно последним данным за 11 месяцев прошлого года, 1 млн 870 тыс. кв.м. ковров ручной работы производилось в стране.

Несмотря на жесткие санкции и пандемию в прошлом году, производство в отрасли бытовой техники впервые превысило 14 млн устройств после победы Исламской революции.