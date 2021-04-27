За первый месяц года экспорт ненефтяных товаров из Ирана вырос на 80%

Иран экспортировал 8,302 миллиона тонн не связанных с нефтью товаров на сумму 2,968 миллиарда долларов в первый месяц текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 20 апреля), что на 80 процентов больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

По словам главы Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Мехди Мир-Ашрафи, ненефтяной экспорт страны в указанный период также увеличился на 56 процентов по весу.

По словам чиновника, сальдо торгового баланса страны в указанном месяце было положительным на 174 миллиона долларов.

Китай, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Афганистан были основными направлениями экспорта Исламской Республики в рассматриваемый период.

Мир-Ашрафи отметил, что бензин был лидером экспорта в указанном месяце.

По словам чиновника, Иран также импортировал 2,041 миллиона тонн товаров на сумму 2,794 миллиарда долларов в указанном месяце, что на 18 процентов меньше по весу и на 47 процентов больше по стоимости.

Мобильные телефоны, подсолнечное масло, пшеница, рис и шрот были основными импортированными товарами в страну в течение указанного периода.

ОАЭ, Китай, Турция, Индия и Россия входили в пятерку основных источников импорта Ирана в указанном месяце.

Стоимость ненефтяной торговли Ирана в прошлом 1399 иранском календарном году (завершившемся 20 марта) составляла 73 миллиарда долларов.

По словам Мир-Ашрафи, экспорт Ирана, не связанный с нефтью, составил 112 миллионов тонн на сумму 34,5 миллиарда долларов, в то время как импорт в прошлом году составил 34,4 миллиона тонн на сумму 38,5 миллиарда долларов, добавил чиновник.

Среди не нефтяных экспортных направлений страны, Китай был первым с импортом продукции на 8,9 миллиарда долларов, Ирак был вторым с импортом 7,3 миллиарда долларов, Объединенные Арабские Эмираты на третьем месте с импортом 4,6 миллиарда долларов, Турция четвертым с импортом на 2,5 миллиарда долларов и Афганистан на пятом месте с импортом товаров на 2,2 миллиарда долларов.

Бензин, природный газ, полиэтилен, пропан и фисташки были основными экспортными товарами Ирана в прошлом календарном году.

Основными источниками не нефтяного импорта Ирана в прошлом году были Китай, экспортировавший продукции на сумму 9,7 млрд. долларов в Исламскую Республику, ОАЭ - 9,6 млрд. долларов, Турция - 4,3 млрд. долларов, Индия - 2,1 млрд. долларов и Германия - 1,8 млрд. долларов, соответственно.

В прошлом году основными импортируемыми товарами были кукуруза, сотовые телефоны, рис, масличный шрот и масличные семена, пшеница и сырое масло.