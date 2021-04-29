Центробанк Ирана разрешил использовать криптовалюты для оплаты импорта

Центральный банк Ирана разрешил банкам и лицензированным обменным пунктам использовать разрешенные криптовалюты для оплаты импорта, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Согласно новому постановлению Центрального банка, могут использоваться только криптовалюты, полученные от майнеров, уполномоченных Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли.

Уполномоченные банки и обменные пункты могут оплачивать импорт в криптовалюте только в соответствии с рекомендациями ЦБ.

Эта новая мера принята ЦБ в попытке нейтрализовать влияние иностранных санкций на финансовые операции Ирана с внешним миром.