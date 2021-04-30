Объем ненефтяной торговли между Ираном и членами ЕАЭС достиг $2,1 млрд

Объем не нефтяной торговли между Ираном и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг 2,1 миллиарда долларов в прошлом 1399 иранском календарном году (завершившемся 20 марта), по данным Тегеранской палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства (TCCIMA), передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

По приведенным данным, объем торговли упал на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году Иран экспортировал в страны ЕАЭС не связанных с нефтью товаров на сумму 1,1 миллиарда долларов, что на четыре процента меньше в стоимостном выражении.

Импорт Исламской Республики из этого блока составил 1 миллиард долларов при падении стоимости на 16,5 процента.

Основной причиной падения товарооборота между двумя сторонами стали ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

Экспорт в Евразию составил 25 процентов от общего объема не нефтяного экспорта Ирана в указанном году.

Стоит отметить, что из экспортированных в ЕАЭС товаров на сумму более 256 миллионов долларов были установлены льготные тарифы.

Иран и Евразийский экономический союз заключили в октябре 2018 года соглашение о свободной торговле, на основании которого около 862 товарных позиций облагаются льготными тарифами.

Временное соглашение о создании Зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС было подписано 17 мая 2018 г. и официально вступило в силу 27 октября 2019 г.

Иран - очень важный рынок в регионе, и развитие связей с этой страной имеет большое значение для членов ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан).

Соглашение о свободной торговле между Ираном и этим союзом заложило основу для расширения торговых связей между двумя сторонами.

Соглашение с блоком значительно увеличило экспорт Ирана в страны-члены ЕАЭС, что является поворотным моментом для планов Исламской Республики по увеличению не нефтяного экспорта во время санкций США.