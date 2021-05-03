Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 2 555 587 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 2 004 949 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 72 875 человек.
Напомним, что более 153 млн. человек заразились коронавирусом в мире, около 3,2 млн из которых умерли.
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