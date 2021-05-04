Состоялась очередная видеоконференция делегаций железнодорожных администраций Узбекистана, Туркменистана и Иран, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В соответствии с договорённостями, достигнутыми на предыдущих трёхсторонних переговорах, до окончания карантинных ограничительных, организация подобных онлайн-встреч на ежемесячной основе нашло своё практическое отражение. На нынешней встрече сторонами были вновь обсуждены актуальные вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества.

В частности, в ходе переговоров были обсуждены исполнение протокола встречи руководителей железнодорожных администраций Узбекистана, Туркменистана и Ирана от 21 мая 2020 года. В целях увеличения объемов перевозок грузов, стороны договорились о процессе ускорения пропуска гружённых вагонов и возврата порожних, принадлежности АО «Узбекистон темир йуллари» из территории Ирана на территорию Узбекистана. В центре внимания участников видеоконференции были также вопросы согласования перевозки пилотного поезда по коридору «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман» (Ашхабадское соглашение), а также ряд других вопросов.

В этот же день также прошли двусторонние встречи между железнодорожными администрациями Узбекистана и Туркменские, а также Узбекистана и Ирана.