В Иране увеличат возрастут мощности по переработке газового конденсата
Перерабатывающие мощности газового конденсата в Иране возрастут. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщили из Министерства нефти страны.
Ожидается, что к концу текущего иранского календарного года (заканчивается 21 марта 2022 года) этот показатель достигнет 1,3 млн баррелей в сутки.
"В настоящее время объем производства газового конденсата в Иране составляет около 550 тыс. баррелей в сутки, большая часть из которого идет на прямой экспорт. Ожидается, что к концу 1400 иранского года этот показатель увеличится до 1,3 млн. баррелей в сутки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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