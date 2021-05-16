Bloomberg: Иран готовится увеличить нефтедобычу на случай отмены санкций США

Иран проводит подготовительную работу для того, чтобы быстро нарастить объемы добычи нефти в случае достижения договоренности по ядерной сделке и отмены американских санкций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, национальная иранская нефтяная компания (NIOC) уже начала подготовку на нефтяных месторождениях для возможного увеличения экспорта. По самым оптимистичным прогнозам Иран сможет в течение трех месяцев вернуться на уровень добычи в 4 млн баррелей в день.

При этом, как отмечает агентство, для подобного развития событий есть несколько препятствий - даже если США снимут все имеющиеся санкции на продажу, доставку и страхование углеводородов, то многие покупатели после долгого перерыва все равно могут отнестись пассивно к появлению иранской нефти на рынке. "Наше возвращение [на рынок] скорее будет постепенным процессом, нежели чем быстрым и неожиданным - это не может случиться за ночь", - приводит Bloomberg слова бывшего представителя NIOC Мохаммада Али Хатиби, который также отметил, что одним из негативных факторов также может быть пониженный спрос на углеводороды во время пандемии.

В Вене в настоящее время идут переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Предыдущий американский президент Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.

Нынешний президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что единственным способом сохранить СВПД является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана.