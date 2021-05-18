В Иране заявили о продвижении в создании авиадвигателя

Конструкция и производство авиадвигателей в Организации авиационной промышленности Министерства обороны является одним из основных факторов усиления мощи Исламской Республики Иран. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил ИРИ генерал Мохаммад Багери во вторник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Генерал Багери посетил поточную линию по производству собственного двигателя «Одж» в Организации авиационной промышленности Министерства обороны.

Он отметил, что авиадвигатели являются одной из важнейших отраслей в военно-воздушной сфере, и редкие страны в мире могут создать авиадвигатели.

Начальник генштаба ВС Ирана также высоко оценил молодых инженеров и ученых, которые работают над разработкой собственных авиадвигателей, несмотря на жесткие санкции США против страны.