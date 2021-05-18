Иран экспортировал сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму $6,21 млрд

В прошлом 1399 иранском финансовом году (закончившемся в марте 2021 года) Иран экспортировал 8,83 миллиона тонн сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму 6,21 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Цифры указывают на рост тоннажа и стоимости на 23,57% и 5,99%, соответственно, по сравнению с объемом производства годом ранее, сообщает сайт Министерства сельского хозяйства Ирана.

Свежие и сушеные фисташки возглавляли список экспорта по стоимости, так как за этот период страна экспортировала их на сумму 1,37 миллиарда долларов.

Вторым по стоимости экспортным сельскохозяйственным продуктом стал помидор (358,45 млн. долларов), за ним следуют яблоки (326,67 млн. ​​долларов), финики (296,7 млн. ​​долларов) и сушеный виноград (234,3 млн. долларов).