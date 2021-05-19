В Иране стартовала 17-я международная выставка по сельскому хозяйству

17-я международная выставка сельскохозяйственной техники, ирригационных систем, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции во вторник вечером началась на постоянной международной ярмарке в иранском городе Шираз, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

В этой выставке приняли участие 150 иранских компаний и представители из Турции, Индии, Италии, Китая, Германии, Южной Кореи и Японии. Участники выставки занимают 15000 кв. м. в открытом помещении.

Параллельно с сельскохозяйственной выставкой, каждый день пройдут две мастерские по сельскому хозяйству.

17-я международная выставка сельскохозяйственной техники, ирригационных систем, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции проходит 18-21 мая в Ширазе.