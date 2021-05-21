Экспорт не нефтяных товаров из Ирана резко вырос

Президент Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) заявил, что с 21 марта по 15 мая 2021 года страна экспортировала в зарубежные страны не связанных с нефтью товаров на сумму 5,6 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Выступая на 23-м заседании Совета представителей Тегеранской палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства (TCCIMA) во вторник, Мехди Мир-Ашрафи рассказал, что Исламская Республика Иран с начала текущего года (начался 21 марта) по 15 мая импортировала 4,5 миллиона тонн продукции на сумму 5,6 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Согласно статистике, всего в прошлом году (с 21 марта 2020 года по 20 марта 2021 года) из страны было экспортировано и импортировано 145,7 миллиона тонн не нефтяных товаров на сумму 73 миллиарда долларов, добавил президент IRICA.

Далее он сообщил, что в первый иранский месяц Фарвардин в текущем году (с 21 марта по 20 апреля) между Ираном и его торговыми партнерами было обменено 10 343 000 тонн товаров на сумму 5,762 миллиарда долларов, что составляет рост на 32 и 62,5 процента по весу и по стоимости соответственно.