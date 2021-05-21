Иран присоединился к глобальной гонке электромобилей, поскольку отечественный инженерно-энергетический гигант MAPNA Group и Bam Khodro, дочерняя компания Kerman Motor Company, готовятся к совместному производству электромобилей, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Во время мероприятия MAPNA Electric и Control Engineering and Manufacturing Company (MECO) и Bam Khodro создали совместное предприятие для проектирования и производства электромобилей класса A и Б и разработки соответствующих технологий, сообщает Управление по связям с общественностью MAPNA.

На первом этапе сделка предусматривает производство электромобилей общего пользования. В результате MECO будет отвечать за двигатели, аккумуляторы и электронные системы автомобилей.

Кабины, отделка и механические детали автобуса изготовит Bam Khodro.

Вскоре ассоциированные фирмы выпустят прототип с аккумулятором на 15 кВтч, который позволит автобусу проехать 100 километров со средней скоростью 80 километров в час.

Транспортные средства управляются программным обеспечением автоматизированного контроллера электромобилей, которое позволяет водителям открывать двери и перемещаться по ним.

Оплата пассажирского тарифа и бронирование также осуществляется диспетчером.

MAPNA разработала электрические подсистемы для пассажирских и общественных транспортных средств и успешно протестировала 20 прототипов электромобилей, продемонстрировав, что компания готова присоединиться к производителям электромобилей после многих лет исследований и усилий.

Bam Khodro, по словам инженерной группы, может быть хорошим партнером, потому что она уже использует передовые технологии в производстве автомобилей.

По мнению экспертов MAPNA, большое количество городских поездок через систему общественного транспорта, особенно в мегаполисах, таких как Тегеран, требует разнообразных транспортных средств для предоставления достойных услуг.

Это было движущей силой, которая подтолкнула инженерную группу к созданию совместного предприятия с Bam Khodro.