В ближайшее время в Иране планируется начать строительство электрофицированной железной дороги Ахваз-Исфахан протяженностью 500 км, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

«Стоимость проекта оценивается в 2,5–3 млрд. евро», - сказал Хоссейн Миршафи, советник министра дорог по вопросам инфраструктуры и специальных проектов.

«Проект, соединяющий провинцию Хузестан с провинциями Чахармахаль-Бахтиари и Исфахан, будет финансироваться местными компаниями, хотя мы можем также привлечь иностранные инвестиции. Строительство начнется за счет государственных доходов, и будет проводиться тендеры для выбора инвесторов и подрядчиков», - цитирует его агентство Fars News Agency.

Миршафи отметил, что проект начинается в Ахвазе, на юге провинции Хузестан, и заканчивается в столице провинции Исфахан.

Советник также сказал, что около 70 километров туннелей, пересекающих горные хребты Загроса, соединят различные участки этой железной дороги.

«Министерство будет использовать мощности и возможности отечественных компаний для предоставления необходимых рельсов и автопарка, помимо прокладки линий электропередачи и электрификации проекта», - добавил он.

Миршафи сказал, что министерство ожидает, что проект будет запущен в течение пяти лет.