Объем товарооборота между ЕАЭС и Ираном составил 8,68 млн. тонн в прошлом году

За последний иранский год (март 2020-21 гг.) страны-члены Евразийского экономического союза продали и купили 8,68 миллиона тонн товаров на 3,4 миллиарда долларов в Иран и из Ирана, сказал глава Таможенного управления Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

"За этот период Иран экспортировал в страны ЕАЭС около 2,68 млн. тонн на сумму 1,05 млрд. долларов, что на 2 процента меньше, чем годом ранее", - заявил Мехди Мирашрафи, сообщает IRNA.

Импорт из блока составил 6 миллионов тонн на сумму 2,36 миллиарда долларов за тот же период, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Спад в торговле был вызван ограничениями в отношении пандемии COVID-19, а также экономическими санкциями, введенными в отношении страны", - отметил он.

Россия была крупнейшим торговым партнером Ирана среди стран-членов ЕАЭС.