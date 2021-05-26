Товарооборот между Ираном и Ираком увеличится до $20 млрд

БАКУ/Trend/ - Особая экономическая зона Бане, а также преобразование Маривана и Бане в зону свободной торговли могут способствовать развитию торговых отношений между Ираном и Ираком и в ближайшем будущем увеличить годовой товарооборот двух стран до 20 миллиардов долларов. Об этом заявил генеральный консул Ирана в Сулеймании Мехди Шуштари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Правительство Исламской Республики Иран придает особое значение торговым, экономическим и политическим отношениям со своими соседями, особенно с Ираком", сказал Шуштари.

Он отметил, что Ирак является одним из самых важных торговых партнеров Ирана после Китая, и мы стремимся развивать эти отношения в ближайшем будущем.

"Ирак, имеющий 1450-километровую границу с Ираном, является нашим вторым по величине торговым партнером, и мы всегда стремимся к расширению торговли и увеличению товарооборота с этой страной, что также будет способствовать развитию всего региона", сказал он.