Министр сельского хозяйства Ирана прибыл на переговоры в Москву

Министр сельского хозяйства Ирана Казем Хавази прибыл с визитом в четверг в Москву для развития сотрудничества с Россией в области сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Во время своего визита в Москву, министр сельского хозяйства Ирана обсудит со своим российским коллегой министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым развитие сотрудничества и ознакомится с возможностями России в этой области.

По прибытии в Россию, Хавази рассказал журналистам, что обмен техническими знаниями и развитие сотрудничества с Россией в области сельского хозяйства являются наиболее важными целями этой поездки, добавив, что Иран и Россия могут хорошо сотрудничать друг с другом, обладая большим потенциалом сельскохозяйственной сфере.