В Иране наблюдается рост производства медного концентрата

Национальная иранская медная компания и ее дочерние компании Sungun Complex, Miduk Complex и Sarcheshmeh Copper Complex произвели 108 367 тонн медного концентрата в течение первого месяца текущего 1400 финансового года (закончившегося 20 апреля), что на 5,31% больше, чем за тот же период прошлого года, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Всего за первый месяц 1400 финансового года было произведено 24 616 тонн катодной меди, что на 37% больше, чем за тот же период прошлого года.

Эти данные были опубликованы в последнем отчете Иранской организации по развитию и ремонту горнодобывающей и горнодобывающей промышленности, сообщает Financial Tribune.