Стоимость не нефтяного экспорта Ирана за первых два месяца года выросла на 48 процентов

Стоимость не нефтяного экспорта Ирана достигла 6,3 миллиарда долларов за первые два месяца текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 мая), что на 48 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщил главa Таможенного управления Исламской Республики Иран Мехди Мир-Ашрафи (IRICA).

По словам Мехди Мир-Ашрафи, за указанные два месяца Иран экспортировал 16,9 млн. тонн не связанных с нефтью товаров, включая бензин, полиэтилен, метанол, чугунные и стальные слитки и стальную продукцию.

Между тем, за указанный период в страну было импортировано около 5,3 миллиона тонн товаров на сумму 6,5 миллиардов долларов, что на 26,5 процента больше, чем за те же два месяца прошлого года.

В пятерку основных направлений экспорта Ирана, товаров не связанных с нефтью, в этот период входили Китай с объемом экспорта 2 миллиарда долларов, Ирак с 953 миллионами долларов, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с более чем 849 миллионами долларов, Турция с 388 миллионами долларов и Афганистан с 365 миллионами долларов.

По словам чиновника, на указанные пять стран приходилось 68 процентов и 73 процента общего не нефтяного экспорта Ирана по весу и стоимости, соответственно.

Между тем, пятью основными источниками импорта страны за эти два месяца были ОАЭ с 1,8 миллиарда долларов, Китай с 1,5 миллиардами долларов, Турция с 642 миллионами долларов, Германия с 285 миллионами долларов и Швейцария с 283 миллионами долларов импорта.

Мобильные телефоны, кукуруза, подсолнечное масло, шрот, пшеница, соевые бобы, рис, ячмень, сахар и неочищенное соевое масло были наиболее импортируемыми товарами в этот период.

По данным Мир-Ашрафи, эти 10 наименований составили 69,5 процента веса и 33 процента от общей стоимости импорта.

Чиновник также отметил, что за указанный период через Иран было перевезено более 1,842 миллиона тонн товаров, что на 142 процента больше, чем за тот же период прошлого года.