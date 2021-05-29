Иран выделил $125 млн на покупку 16 млн доз вакцины от коронавируса

Необходимая лицензия выдана на предоставление $125 млн из ресурсов Ирана в Ираке для закупки 16 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX, сказал министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан в субботу, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что выданы разрешения на перевод $125 млн из банковских ресурсов Ирана в Ираке в швейцарский банк для покупки 16 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX.

Министр добавил, что указанные вакцины вскоре будут переданы в Иран.

Ранее он также сказал, что необходимое средство для покупки российской вакцины «Спутник» также будет обеспечено из ресурсов Ирана в Ираке.