Внешнеторговый оборот Ирана в прошлом году достиг $74 млрд

Внешний товарооборот Ирана за прошедший иранский календарный год (который закончился 21 марта 2021 года) достиг $74 млрд. Об этом заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Алиреза Разм Хоссейни, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Предотвращение импорта второстепенных товаров на сумму 5,5 млрд евро за последний год было честью для правительства в целях поддержки внутреннего производства и предотвращения несанкционированного импорта в страну", - сказал министр.

"Кроме того, в течение прошлого года в различных отраслях промышленности было использовано 3 миллиарда 500 миллионов евро товаров отечественного производства, и был предотвращен импорт аналогичных иностранных товаров", - добавил он.