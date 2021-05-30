Внешнеторговый оборот Ирана в прошлом году достиг $74 млрд
Внешний товарооборот Ирана за прошедший иранский календарный год (который закончился 21 марта 2021 года) достиг $74 млрд. Об этом заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Алиреза Разм Хоссейни, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Предотвращение импорта второстепенных товаров на сумму 5,5 млрд евро за последний год было честью для правительства в целях поддержки внутреннего производства и предотвращения несанкционированного импорта в страну", - сказал министр.
"Кроме того, в течение прошлого года в различных отраслях промышленности было использовано 3 миллиарда 500 миллионов евро товаров отечественного производства, и был предотвращен импорт аналогичных иностранных товаров", - добавил он.
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