Александр Новак не исключил возвращения иранской нефти на рынок летом
Возврат иранской нефти на рынок летом 2021 года возможен, но это будет зависеть от многих факторов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Какой-то объем, конечно, может быть, - сказал он. - Если сделка будет действительно подписана, то есть произойдет возврат США к сделке, которая была ранее, то, конечно, у Ирана появится возможность снятия эмбарго, увеличения добычи, экспорта".
Новак отметил, что во многом это будет зависеть непосредственно от самого Ирана, от его технических возможностей и готовности. "Нам надо дополнительно оценить, как это повлияет на рынок", - указал вице-премьер.
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