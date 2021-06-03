Александр Новак не исключил возвращения иранской нефти на рынок летом

Возврат иранской нефти на рынок летом 2021 года возможен, но это будет зависеть от многих факторов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Какой-то объем, конечно, может быть, - сказал он. - Если сделка будет действительно подписана, то есть произойдет возврат США к сделке, которая была ранее, то, конечно, у Ирана появится возможность снятия эмбарго, увеличения добычи, экспорта".

Новак отметил, что во многом это будет зависеть непосредственно от самого Ирана, от его технических возможностей и готовности. "Нам надо дополнительно оценить, как это повлияет на рынок", - указал вице-премьер.