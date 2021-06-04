Импорт риса Ираном составил 182 тыс. тонн за первые два месяца года

Импорт риса Ираном составил 182 тысячи тонн на сумму 163 миллиона долларов за первые два месяца текущего 1400 иранского года (21 марта - 21 мая), что означает рост веса и стоимости на 31 процент и 34 процента соответственно, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Согласно заявлению представителя Таможенной службы Ирана, за аналогичный период прошлого года импорт риса составил 139 тысяч тонн на сумму 122 миллиона долларов.

"Около 12 000 тонн риса все еще находятся на таможне и поступят на рынок после таможенной очистки", - цитирует слова Рухоллы Латифи агентство IRNA.