Иран в случае снятия санкций потенциально сможет предложить рынку до 1,5 млн б/с нефти

Иран в случае снятия санкций в ближайшей перспективе потенциально сможет дополнительно предложить рынку до 1,5 млн б/с нефти. Но потенциал увеличения добычи в стране намного выше, сказал журналистам вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в кулуарах ПМЭФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До 1,5 млн баррелей в сутки", - сказал он, отметив, что этот объем может быстро поступить на рынок.

"Не знаю, какая сейчас ситуация в Иране, насколько они готовы реабилитировать все свои месторождения, но потенциал там огромный", - добавил Федун.

Фактор Ирана для ОПЕК - ключевой и имеет больше значения, чем спрос на мировом рынке нефти, отметил вице-президент "Лукойла".

"Дефицит может перейти в профицит. Поэтому ОПЕК столь осторожен во всех своих действиях", - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии потенциального увеличения добычи нефти Ираном на мировой рынок нефти после снятия санкций.

"Я считаю, что да", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли это более важным фактором для ОПЕК, чем спрос.