Посол Ирана провел переговоры с генсеком ОПЕК в Вене

Посол и постпред ИРИ при международных организациях в Вене Казем Гарибабади в понедельник встретился с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо в столице Австрии, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Стороны обсудили последние развития вокруг международного рынка нефти и стран ОПЕК", написал Гарибабади в своем Twitter.

Страны ОПЕК намерены продолжать свой план по постепенному увеличению добычи нефти на международных рынках. Организация стран — экспортёров нефти в апреле предсказала, что спрос на нефть увеличится, несмотря на рост числа заболевания Covid-19 в Индии, и решила повышать добычу нефти до 2,1 млн баррелей в день с мая до июля.

После этого, цена нефти превысила на 30% и приблизилась к 70 долларов за баррель, однако развитие в переговорах между Ираном и участникам СВПД в Вене и возможность отмены санкций против Тегерана привели к снижению цены нефти.

Следующий раунд переговоров по возобновлению ядерной сделки пройдет в конце текущей недели. Аналитики считают, что участники переговоров в этом раунде будут договориться о возобновлении СВПД и снятии санкций.

Генсек ОПЕК также выразил надежду на возвращение иранской нефти на международные рынки, учитывая развития в переговорах в Вене.