Мунесан рассказал об уникальных туристических возможностях Ирана

Министр культурного наследия, туризма и ремесел ИРИ Али Асгар Мунесан встретился с представителями туризма Ирана и России в Москве, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он отметил, что безопасность и гостеприимство иранцев наряду с уникальными туристическими возможностями Ирана привлекает туристов со всего мира.

По его словам, кроме различных исторических, культурных и цивилизационных памятников и уникальных ремесел, красивые природные ландшафты, включая густые леса, высокие горы, реки и пустыни могут быть привлекательным для любого туриста.

Мунесан заявил, что в Иране существуют более 700 правительственных и неправительственных музеев и 350 видов народных ремесел. Он добавил, что кроме культурного и исторического туризма, Иран развивает оздоровительный, сельскохозяйственный и горный туризм.

Он также сообщил, что при текущей администрации были созданы 400 гостиницей в стране. Министр назвал Ирана одно из самых дешевых направлений для путешествия.

Напомним, министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан и глава Ростуризма Зарина Догузова в понедельник подписали соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой.